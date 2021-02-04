شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف وسط استقرار سلبي للعملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو هامشي وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك قبيل صدور بيانات التوظيف الكلية في سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة وسط توقعات بإضافة وظائف أعلى من التوقعات في الشهر الماضي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.70 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1835.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1845.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1830.1 دولار.