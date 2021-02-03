شكرا لقرائتكم خبر البلدية تبدأ تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشتراطات توفير المتطلبات اللازمة لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات، من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والمنشآت داخل المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة، من المفتشين والمقاولين والمصممين والمكاتـب الهندسية والاستشارية والمستفيدين من النظام.

وأفادت بأن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المستندات والمخططات، والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائيا قبل المكتب الاستشاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة جهات عدة، تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.