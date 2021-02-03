شكرا لقرائتكم خبر تطبيق «توكلنا» شرط لدخول مقر الصندوق العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح صندوق التنمية العقارية، أن تحميل تطبيق (توكلنا)، والحصول على موعد الكتروني مسبق شرطان إلزاميان لدخول مقره الرئيس وفروعه حول المملكة.

وبين أنه سيتم تنفيذ قرار تفعيل تطبيق (توكلنا) انطلاقا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والموظفين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد على أن يكون شرطا احترازيا إلزاميا لدخول مقر الصندوق الرئيس أو فروعه بالمملكة، إضافة إلى حجز موعد مسبق عبر البوابة الالكترونية للصندوق.

يذكر أن (الصندوق العقاري) منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرص على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، ولا تتم مراجعة المواطنين إلا بحجز موعد الكتروني مسبق عبر البوابة الالكترونية www.redf.gov.sa، حيث أتاح أكثر من 43 خدمة الكترونية لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعوم الكترونيا بكل يسر وسهولة وعن بعد دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة.