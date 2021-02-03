شكرا لقرائتكم خبر 4.8 ملايين خدمة الكترونية نفذتها منصات الصندوق العقاري في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المنصات الالكترونية لصندوق التنمية العقارية أكثر من 4.8 ملايين عملية الكترونية متنوعة خلال العام الماضي 2020، بمعدل زيادة تجاوزت 25% للخدمات الالكترونية وأكثر من 50% لمركز الاتصال الموحد مقارنة بالعام 2019.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن نمو استخدام الخدمات الالكترونية للصندوق تأتي ضمن السعي لتمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة، ضمن عمليات الكترونية عالية الدقة للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية الالكترونية بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، مشيرا إلى ارتفاع معدل استخدام الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين بنسبة 25% لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق نفذ أكثر من 2.4 مليون عملية الكترونية عام 2020 من خلال بوابته الالكترونية بنسبة زيادة 32% عن عام 2019 الذي سجل نحو 1.8 مليون عملية، كما أجاب مركز الاتصال الموحد على ما يزيد عن 2.3 مليون اتصال بنمو 54% مقارنة بعام 2019 ، فيما تفاعلت حسابات الصندوق على منصة تويتر وخدمة المستفيدين مع أكثر من 150 ألف عملية الكترونية.

وأشار إلى أن إنجاز أكثر من 4.8 ملايين عملية الكترونية خلال 2020، يعكس مدى جودة واهتمام الصندوق بأتمتة الخدمات المقدمة للأسر السعودية، ويؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الالكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري، مبينا أن المرحلة الأولى من تحويل الإجراءات إلى الكترونية تم إنجازها بنسبة 100% بإتاحة 43 خدمة الكترونية، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية من أتمتة الخدمات خلال العام الحالي.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على استمرار الصندوق في رفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير أتمتة كافة الخدمات الكترونيا بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية للمسكن وفق خدمات تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، ووفق معايير عالمية في الأمن والحماية، موضحا أن التحول الرقمي أسهم في ارتفاع معدل تحول المستفيدين نحو تنفيذ إجراءات «القرض المدعوم» الكترونيا بنسبة 38% مقارنة بعام 2019.

وقال إن الصندوق حقق أرقاما قياسية في تنفيذ الخدمات الكترونيا خلال جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، حيث سجل الصندوق تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية الكترونية، مشيرا إلى أن أكثر الخدمات الالكترونية استخداما خلال فترة جائحة كورونا هي: إصدار الفواتير الفورية، وخدمة الاستعلام عن حالة الدعم، والاستعلام الشامل، وحاسبة الدعم.

توزيع الخدمات المقدمة: