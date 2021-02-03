توجيه المصانع بضمان استمرار خطوط الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

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وأكد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وفقا «للبروتوكولات» المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة، مشددا على أنه سيواصل العمل مع شركائه من جهات المنظومة والقطاعات ذات العلاقة لدعم استمرارية الأعمال في جميع المصانع، خاصة القطاعات التي أثبتت المراحل السابقة أهميتها كقطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية وسلاسل إمدادها.ودعا مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء من المصانع إلى التواصل مع إدارة المركز، في حال وجود أي استفسارات أو ملحوظات لديهم، عبر جميع قنوات التواصل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الاتصال على الرقم 199001، أو حساب خدمة التواصل على منصة «تويتر» call_199001
يذكر أن «مركز الأزمات والطوارئ» الذي اعتمده أخيرا وزير الصناعة والثروة المعدنية، هو بمثابة الجهة المنسقة والمتابعة لتنفيذ الالتزامات والوقاية من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.
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