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وتضم اللجنة في عضويتها المدراء التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ألمانيا، هولندا، تايلاند، مدغشقر، والمجر.ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها المملكة عالميا، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للسعودية على إنجاز أعمال هذه اللجنة التي تقوم بدور أساس في أعمال الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي.
وتهدف لجنة الشؤون الإدارية إلى الإشراف على جميع العمليات الإدارية المرتبطة بالمجلس التنفيذي ومكاتب المدراء التنفيذين، وأبرز مهامها يكمن بوضع ومراجعة السياسات الإدارية وعدد من الضوابط الداخلية للمجلس، وتقييم مدى كفاءتها وفاعليتها لضمان الرفع من مستوى أداء المجلس.
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