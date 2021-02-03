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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجارة عسير نفذت جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ». وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة في منطقة عسير أنور الشمراني، أن الجولات تأتي ضمن العمل اليومي والمستمر لفرق الرقابة بالفرع، وتستهدف الأسواق العامة والمراكز التجارية وجميع منافذ البيع، مشيرا إلى أنه جرى خلال الجولات ضبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، طبقت بحقها العقوبات النظامية.

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