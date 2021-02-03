شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار عقب بيانات وظائف القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية شملت إضافة المزيد من الوظائف للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك قبيل صدور بيانات التوظيف الكلية في سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة وسط توقعات بإضافة وظائف أعلى من التوقعات في الشهر الماضي.



يُذكر أن "أمازون دوت كوم" و"ألفابت" مالكة "جوجل" قد أعلنتا تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الأخير من العام الماضي رغم جائحة "كورونا".



ولا تزال دول العالم تكافح فيروس كورونا، وتشير توقعات متفائلة إلى أن معظ م الدول ستنجح في السيطرة على الفيروس في وقت لاحق هذا العام بفضل اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.