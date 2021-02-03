شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه رغم انخفاض دون المتوقع في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وعززت مكاسبها على الرغم من صدور بيانات أظهرت انخفاضا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو مليون برميل إلى 475.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف امس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.3 مليون برميل في نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 56.05 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.2% إلى 58.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.