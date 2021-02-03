شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أوروبية استثنائية في 25 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

يلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 في 25 و26 شباط/فبراير في قمة أوروبية استثنائية عبر دائرة الفيديو المغلقة مخصصة للصحة وقضايا الدفاع والأمن، كما أعلن، الأربعاء، متحدث باسم رئيس مجلس أوروبا.

وكتب المتحدث باسم شارل ميشال على «تويتر» أن القمة ستبدأ في 25 من الجاري عند «الساعة 14,00 ت.غ» بجلسة تخصص «للتنسيق حول كوفيد-19» ثم تليها في اليوم التالي في الساعة «08,00 ت.غ» جلسة اخرى افتراضية حول مسائل «الأمن والدفاع».

وأعلن دبلوماسي أوروبي: «بسبب كورونا لم نتمكن من معالجة عدة مسائل كان يفترض التطرق إليها خلال القمم السابقة».

وأضاف أن النقاشات في اليوم الأول من الاجتماع ستخصص لوحدة الصحة وخطة المفوضية لتشكيل هيئة جديدة في 2023 توازي هيئة الأبحاث والتنمية المتطورة في الطب الحيوي في الولايات المتحدة التي يطلق عليها اسم هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية.

كما ستتطرق القمة إلى العلاقات عبر الأطلسي مع وصول جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وقضايا الاستقلالية الاستراتيجية كما أفاد دبلوماسي أوروبي ثان.

والعلاقات مع تركيا وروسيا ستبحث خلال قمة أوروبية أخرى مقررة في 25 و26 آذار/مارس.