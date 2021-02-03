شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقى يلتقى القومى للحوكمة للاستفادة من الخبرات المصرية فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولى وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق برئاسة الدكتور ماهر حماد علام جوهان، وكيل وزارة التخطيط العراقية؛ وذلك بهدف الاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وتأتى زيارة الوفد لمصر خلال الفترة من 1-5 فبراير الحالى.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة شريفة شريف الدور الذى يقوم به المعهد كذراع تدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستراتيجية المعهد وما سيقدمه خلال الفترة القادمة، ومنهجية المعهد التى تتمثل فى "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

كما تناولت شريف الحديث حول مجموعة الجلسات التوعوية التى يقدمها المعهد أسبوعيًا حول الحوكمة والتنمية المستدامة، وأبدى الوفد رغبته فى المشاركة بتلك الجلسات والاستفادة منها.

وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى المجلة العلمية التى يقوم المعهد بتنفيذها حاليًا بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وأبدى الوفد إعجابه بفكرة المجلة العلمية، وناقش الحضور إمكانية الاستعانة بأساتذة من الجامعات العراقية فى مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة للمشاركة فى المجلة.

وحول منهجية التدريب فى المعهد، أوضحت الدكتورة شريفة شريف أن المنهجية تعتمد على الاطلاع على احتياجات الجهة، مع عمل تقييم قبل وبعد التدريب لقياس الأثر التدريبى على الموظف بعد رجوعه للعمل، مشيرة إلى عقد المعهد مجموعة من الشراكات الدولية مع أعرق الجهات والجامعات الإقليمية والدولية لتقديم خدمات تدريبية متميزة، لافتة إلى تدريب نحو 31 ألف متدرب خلال العامين الماضيين. كما تناول اللقاء استعراض طبيعة عمل المنصات التعليمية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة على مستوى مصر وأفريقيا.

وفيما يتعلق بميثاق المواطن أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أنه يتم إعداده بالشراكة المجتمعية بين القطاعات المختلفة، حيث تكون هناك جلسات عمل واستماع مع ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى عقد 4 ورش عمل وباقى ورشتان –عن بعد- لإعداد وصياغة ميثاق المواطن، كما لفتت شريف إلى مدونة السلوك الوظيفى والتى تم فيها اتباع نفس النهج التشاركى فى إعدادها وصياغتها.

وأبدى الوفد العراقى اهتمامه بمبادرة "سفراء التنمية" التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال من خلال سلسلة من التدريبات للشباب من 18-35 عامًا.

واستعرضت شريف خلال اللقاء تقارير وضع مصر فى مؤشرات التنافسية والحوكمة والتنمية المستدامة وما حققته مصر من تقدم فى عدد من المراكز فى تلك المؤشرات.

وكان الوفد العراقى قد بدأ جولته بزيارة مبنى مركز البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.











