شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الملتقي العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العبوات الطبية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 744 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.29%، والعرب على 6.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 890.3 ألف جنيه، 97.1 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 39.2 مليون جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2409 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4464 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1117 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 27.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 31.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 16.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

- دلتا للطباعة والتغليف إغلاق 26.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 51.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.166 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.541 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%.