شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «أوبك بلس» تجتمع بلا توصيات حول سياسة الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع اليوم الأربعاء، لجنة من وزراء مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائهم بما يعرف بـ «أوبك بلس»، حيث أفادت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز ومصدر بـ«أوبك» أن اللجنة لن تصدر أي توصية بخصوص تغيير سياسة إنتاج النفط في اجتماعها.

وقالت مسودة البيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة «متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021».

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، وفقا لوكالة الأنباء ريا.

وبحسب مسودة البيان فإن لجنة أوبك بلس الوزارية تقول إن مخزونات النفط بالدول المتقدمة تراجعت للشهر الخامس على التوالي، وأن الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 101% في ديسمبر، ورأت اللجنة وفقاً للبيان إن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لبقية السنة ويعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.