شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتسلّح بأسهم «أمازون» و«ألفابت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر «داو جونز» للأسهم الأمريكية في مستهل جلسة الأربعاء، بعد إعلان نتائج أعمال شركات كبرى وهدوء المخاوف حيال طفرة التداولات.

وكانت «وول ستريت» قد حققت مكاسب ملحوظة على مدى الجلستين الماضيتين، لتتعافى من خسائرها الحادة في الأسبوع الماضي على خلفية تدافع المستثمرين الأفراد على شراء أسهم تراهن صناديق التحوط على هبوطها.

واستفاد مؤشرا «إس أند بي» و«ناسداك» من مكاسب سهمي «أمازون» و«ألفابت» بعد تحقيق الشركتين أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر «إس أند بي» 0.37%، وصعد «ناسداك» بنحو 0.78%.