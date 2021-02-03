صندوق من لندن يستثمر في تطبيق «زبوني» بدبي



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «زبوني»، للحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومقرها دبي، عن جمعها خمسة ملايين دولار وذلك ضمن السلسلة الأولى للتمويل تحت اسم «السلسلة أيه». ويأتي هذا الاستثمار الممنوح من قبل صندوق مقره العاصمة البريطانية لندن في سبيل توسيع ودعم فريق زبوني عبر أسواق الشركة الأساسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد قامت الشركة بالبدء باستثمار الدعم عن طريق تعيين موظفين رئيسيين جدد عبر أقسام تطوير المنتجات وتحليل البيانات والتسويق وقسم نجاح العملاء الذي ينعكس أثره على ارتفاع أعداد الأعمال الناجحة في المنطقة.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لزبوني: «أملنا كبير بنجاح زبوني في مهمتها للمساعدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أدوات التجارة الرقمية الرئيسية، ودعم أصحاب الأعمال الجدد لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. ونزولاً عند رغبة المستثمر بإبقاء هويته مجهولة، فإننا فخورون بالإعلان عن سجله الحافل ونجاحاته فقد قام بالاستثمار سابقاً بأكثر من مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة ليكتب بذلك احدى أكثر قصص الاستثمار نجاحاً. ومن خلال الدعم الممنوح لنا، سنقوم بالإستثمار في الأفراد لتطوير خدمات ومنتجات أفضل لأصحاب الأعمال وتعزيز تجربة العملاء باستخدام أفضل التقنيات والإبداعات الحديثة».

منذ إنشائها في عام 2017، استمرت زبوني بالنمو المستقر داعمةً بذلك نظاماً مزدهراً ومثمراً لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم زبوني خدماتها لمجموعة واسعة من الشركات حيث تشمل هذه الخدمات تقنيات إنشاء الفواتير وتمكين الدفع وإنشاء المتاجر الرقمية ودعم العملاء بشكل مباشر. وفي مطلع العام الحالي، أعلنت الشركة أنها سجلت نموّاً منقطع النظير في عام 2020 بنسبة 600% في أعداد العملاء. أما بالنسبة لوضع زبوني مع بداية عام 2021 فإنها تقوم بدعم آلاف أصحاب الأعمال بتعاملات تبلغ عشرات الملايين شهرياً ليصل عدد العملاء الذي يتعامل معهم التجار من خلال زبوني الى أكثر من 150,000 عميل.

وصبّت منصة زبوني، التي بدأت كمشروع تجاري مبني على المحادثة وإمكانية الدفع عبر واتساب، اهتمامها في الأشهر الـ 12 الماضية على تنويع خط إنتاجها لتوفير مجموعة متكاملة من أدوات دعم وتمكين الأعمال والعملاء ليلعب هذا التطور الاستراتيجي دوراً رئيسياً في زيادة أعداد أصحاب الأعمال الجدد والمحافظة على استمرارية التعامل مع أصحاب الأعمال الحاليين على زبوني عبر جميع الأسواق الجغرافية.