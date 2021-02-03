النفط قرب ذروة عام بعد تراجع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو عام الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس آذار، في حين أبقت أوبك+ على اتفاق خفض المعروض دون تغيير.

وبحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.37 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة لتصل إلى 58.83 دولار للبرميل، أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.7 بالمئة مسجلة 56.21 دولار للبرميل، ذروتها منذ يناير 2020.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، «المصافي عادت للعمل، وهو ما يدعم الخام.. هذا تقرير داعم في المجمل.»

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 446 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 429 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 66 ألف برميل يوميا.