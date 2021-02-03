شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تختبر سيارة مغامرات كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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كشفت نيسان عن سيارة المغامرات الشتوية الاختبارية الكهربائية كلياً e-NV200 التي تم تصميمها مع مراعاة الأثر البيئي حيث تجمع بين متعة القيادة الكهربائية وروعة استكشاف البرية.

وزودت سيارة المغامرات الاختبارية بمجموعة من مزايا القيادة ونمط الحياة التي تجعلها مناسبة لخوض أكثر الميادين وعورة. ويمكن إعادة شحن حزمة الطاقة بقوة 220 فلط من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على السقف، فيما يجعل المطبخ المتكامل والثلاجة والأسرّة القابلة للطي والزجاج العازل الحياة على الطرقات المفتوحة مرنة في مختلف أنواع البيئات.

وقال ديمتري بوسوركين، المدير العام لقسم السيارات التجارية الخفيفة في نيسان أوروبا: «هدفنا من التنقل الكهربائي في نيسان تقديم تجربة لافتة خلف عجلة القيادة مع مراعاة تأثيرنا على البيئة.»

وأضاف: «تتميز سيارة المغامرات الشتوية الاختبارية e-NV200 من نيسان بطابع المغامرة والقوة الكهربائية المبهرة وتعكس مستقبل التنقل الخالي من الانبعاثات.»