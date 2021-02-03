شكرا لقرائتكم خبر عن تماسك أسعار العقارات والإيجارات في أبوظبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أظهر سوق العقارات في أبوظبي علامات واعدة، وخاصةً خلال النصف الثاني من عام 2020، أشارت إلى قدرته على التعافي من التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وتحقيق تحسن ملموس خلال عام 2021؛ وذلك بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020، الذي يشير إلى الدور المهم الذي لعبته قرارات حكومة أبوظبي الرشيدة، لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع العقارات في أبوظبي، والتي تشمل حزم التحفيز الاقتصادي الشاملة والإجراءات الوقائية، ودعم مبادرات الأفراد والشركات منذ بداية الجائحة، وذلك للحد من تأثير الضغوط على السوق العقاري في العاصمة وتعزيز ثقة المستثمرين من المواطنين والأجانب.

وفقاً للتقرير السنوي لموقع بيوت ودوبيزل لعام 2020، أظهرت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي مرونة ملحوظة، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة لم تتخط 10% للعقارات المعروضة للبيع في الأحياء الأكثر طلباً في العاصمة.

ركز المشترون والمستثمرون المحتملون المهتمون بالشقق منخفضة الكلفة اهتمامهم على مناطق التملك الحر مثل الريف ومدينة مصدر، بينما كانت العقارات في جزيرة الريم هي خيار الباحثين عن شراء الشقق الفاخرة

واصلت الريف تصدرها قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل منخفضة الكلفة، بينما حافظت كل من جزيرة السعديات وجزيرة ياس على جذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن فلل فاخرة للبيع.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن الشقق ذات الأسعار المنخفضة اهتمامهم بالأحياء البعيدة عن وسط المدينة، والمناطق المركزية القديمة مثل مدينة خليفة أ والخالدية، بينما كان بحث المستأجرين المهتمين بالشقق الفاخرة متوجهاً نحو المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل جزيرة الريم ومنطقة الكورنيش.

وظلت مدينة محمد بن زايد هي الخيار الأفضل للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المنخفضة، فيما حافظت منطقة البطين على شعبيتها بين المستأجرين الباحثين عن فلل فاخرة للإيجار.

بيع العقارات في أبوظبي

* الفلل: أشار تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020 إلى أن جزيرة السعديات كانت الوجهة المفضلة للمشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة في العاصمة. فقد انخفض متوسط سعر القدم المربعة للفلل في جزيرة السعديات من 1,437 درهم إلى 1,342 درهم بنسبة 6%، ما جعل من المنطقة أكثر استقطاباً للمشترين الراغبين بعقد صفقات عقارية مميزة بأسعار معقولة،وشهد متوسط سعر القدم المربعة في جزيرة ياس ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 7.1%، ليصل إلى 943 درهماً من أصل 880 درهماً، الأمر الذي يعزى إلى تسليم وحدات أكثر فخامة في مشروع ياس إيكرز في جزيرة ياس، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في حدائق الراحة على 772 درهماً خلال عام 2020.

بناءً على البيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، فإن عقارات منطقة الريف ذات الأسعار المتوسطة قد جذبت اهتماماً كبيراً نحو شراء الفلل الجاهزة منخفضة الكلفة من قبل المشترين والمستثمرين خلال عام 2020.

وشهد متوسط سعر بيع القدم المربعة للفلل في منطقة الريف انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.4% خلال عام 2020، ليصل إلى 608 دراهم من 625 درهماً

استقطبت المناطق السكنية البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة خليفة أ، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط (مدينة خليفة ب)، المشترين المحتملين الراغبين بتملك الفلل السكنية ذات الأسعار التنافسية

* الشقق: أظهر المشترون المحتملون المهتمون بالشقق الفاخرة توجهاً كبيراً نحو الجزر ومناطق الواجهات البحرية، وفقاً لتقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020.

كانت جزيرة الريم هي الخيار الأكثر طلباً للشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث شهدت العقارات الجاهزة هناك انخفاضاً معتدلاً في الأسعار بنسبة 5.3%، ليبلغ متوسط سعر القدم المربعة فيها 969 درهماً.

في الوقت ذاته، ظلت مناطق شاطئ الراحة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس من أكثر الخيارات المطلوبة من قبل المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، وخاصةً مع تسجيلها انخفاضات طفيفة في متوسط سعر القدم المربعة في كلٍ منها، والتي تراوحت بين 2% إلى 7%.

أما على صعيد الشقق منخفضة الكلفة، كانت منطقة الريف أكثر المناطق المطلوبة من قبل المشترين والمستثمرين.

وانخفض متوسط سعر القدم المربعة للشقق في منطقة الريف بنسبة 3.8%، من أصل 679 درهماً في عام 2019 إلى 653 درهماً إماراتياً في عام 2020.

وجذبت مدينة مصدر كذلك شريحة واسعة من المستثمرين خلال عام 2020. وشهد متوسط سعر القدم المربعة للشقق في مدينة مصدر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.4%، ليبلغ 1,073 درهماً في عام 2020.

وأصبحت أسعار الشقق في الغدير أكثر تنافسية، وذلك مع انخفاض سعر القدم المربعة بنسبة 10.6%.



العائد الإيجاري في أبوظبي

ظلت الريف هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة في أبوظبي، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.4%. ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في جزيرة الريم عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 7.1%

وحققت الفلل السكنية منخفضة الكلفة في مدينة محمد بن زايد عوائد إيجارية مميزة بنسبة 8.7%، فيما وفرت حدائق الراحة أعلى عوائد استثمارية ضمن فئة الفلل الفاخرة في العاصمة بنسبة 6%



المشاريع قيد التنفيذ في أبوظبي

وفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع مرتفعات هاربور هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق التي لا تزال قيد الإنشاء، وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في أبوظبي، فيما كان مشروع ووترز اج الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق الفخمة.

وعلى صعيد الفلل، برز مشروع سعديات ريزرف كموقع مفضل لشراء الفلل منخفضة الكلفة قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع ياس اكرز على اهتمام المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء



استئجار العقارات في أبوظبي

* الفلل: كانت مدينة محمد بن زايد الخيار الأول للمستأجرين الباحثين عن الفلل منخفضة الكلفة خلال عام 2020. وشهد متوسط إيجارات الفلل المكونة من 3 و5 غرف نوم في مدينة محمد بن زايد استقراراً نسبياً، لتتراوح عند 92 ألف درهم سنوياً و143 ألف درهم سنوياً على التوالي، فيما انخفض متوسط إيجار الفلل المكونة من 4 غرف نوم إلى 123 ألف درهم سنوياً بنسبة 4.7% خلال عام 2020.

وظلت مناطق مدينة خليفة أ، الريف، مدينة شخبوط (مدينة خليفة ب)، والمرور من الخيارات المفضلة للمستأجرين المحتملين. وشهدت هذه المناطق انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 8% في من قيمة الإيجار السنوي.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة البطين الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، والتي شهدت بدورها انخفاضات في متوسط الإيجار السنوي بنسبة لم تتجاوز 11% بشكل عام.

في حين ظل متوسط إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم في البطين ثابتاً عند 200 ألف درهم سنوياً، أصبحت إيجارات المنازل المكونة من 5 و6 غرف نوم في المتناول بشكل أكبر خلال عام 2020، حيث بلغت 205 آلاف درهم سنوياً و245 ألف درهم إماراتي سنوياً على التوالي.

وكانت المجمعات السكنية المتكاملة مثل جزيرة ياس، جزيرة السعديات، وحدائق الراحة من ضمن قائمة أكثر المناطق المرغوبة لاستئجار الفلل خلال عام 2020.

* الشقق: تصدرت مدينة خليفة أ قائمة أكثر المناطق المرغوبة للمستأجرين الباحثين عن الشقق ذات الكلفة المنخفضة في أبوظبي. وشهدت إيجارات الشقق في مدينة خليفة أ انخفاضاً معتدلاً في معدل الأسعار تراوح بين 3% إلى 15%، بمتوسط 27 ألف درهم سنوياً للاستوديو، و43 ألف درهم سنوياً للشقق بغرفة نوم واحدة و61 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتي نوم.

وأظهر المستأجرون اهتماماً بالمناطق البعيدة عن مركز المدينة ذات الأسعار المعقولة والأحياء القديمة، بما في ذلك الخالدية، والمرور، وشارع حمدان، والمصفح. وقد سجلت هذه المناطق انخفاضات بنسبة 13% في تكاليف الإيجار بما يتماشى مع متوسط السوق.

وبدورها استمرت جزيرة الريم في كونها الوجهة المفضلة لاستئجار الشقق الفاخرة في عام 2020، حيث شهدت معدلات الإيجار فيها انخفاضات طفيفة وصلت إلى 5%.

فقد انخفض متوسط إيجار الشقق في جزيرة الريم بشكل طفيف خلال عام 2020، حيث بلغ 61 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و86 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفتي نوم، و128 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من 3 غرف نوم.

وسجلت إيجارات الشقق في منطقة الكورنيش وجزيرة السعديات استقراراً ملحوظاً، مع انخفاضات تراوحت بين 5% إلى 15%.



تعزيز نسب النمو

وقال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: على الرغم من التحديات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية خلال عام 2020، إلا أن سوق العقارات في أبوظبي أظهر قدرة استثنائية في المحافظة على مستوى الطلب وتعزيز نسب النمو. وازدادت تنافسية قطاع الإيجار خلال العام الماضي، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى رغبة المستأجرين باقتناص صفقات مميزة والاستفادة من الانخفاض الحاصل على الإيجارات. أما من حيث أداء قطاع المبيعات العقارية في العاصمة، فإنه يبعث على الطمأنينة حول مستقبل السوق العقاري، ويسرنا أن نرى مدى قدرة السوق على احتواء التقلبات السعرية المسجلة، فقد لاحظنا أيضاً أن بعض المناطق الراقية قد سجلت انتعاشاً على مدار العام، ويرجع ذلك إلى الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا، وحزم الدعم الاقتصادية التي قدمتها وخاصة للقطاع العقاري في أبوظبي.

وأضاف: وبالمثل، تمكنا في بيوت ودوبيزل من التكيف بسرعة مع الظروف الراهنة، وتركيز جل اهتمامنا على كيفية تقديم قيمة إضافية لعملائنا وشركائنا ودعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة. على الرغم من صعوبة الظروف العامة، إلا أن 2020 كان عاماً مهماً بالنسبة لنا في بيوت ودوبيزل، نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من مجموعة «إي إم بي جي» المرموقة، الشركة المليارية المحلية الوحيدة في العالم العربي. لقد أتت خطوة دمج علامتين تجاريتين محليتين مشهورتين معاً بمثابة لحظة انتصار وفخر للمنطقة ككل، وكان من دواعي سرورنا أن نبني أوجه التآزر لدينا بدءاً من مقرنا في حي دبي للتصميم.

واختتم: نحن متفائلون بشأن العام الجديد، خاصةً أن أبوظبي لم تدخر وسعاً لمكافحة الوباء. كما أن الحملات المنظمة لإعطاء اللقاح على نطاق واسع والتي أطلقتها السلطات الصحية، قد لعبت دوراً بارزاً في تعزيز جاذبية الإمارة بين المقيمين والمستثمرين.