«أجيليتي» تفتتح مركزين جديدين في دبي لتلبية الطلب



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت منصة «شيبا» Shipa التابعة لأجيليتي والمتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية، عن افتتاح مركزين متطورين لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية في دبي، لإدارة عمليات الشراء عبر الإنترنت وخدمات التوصيل للعملاء في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين.

وسيمكن المركزان من موقعيهما في المنطقة الحرة بجبل علي ومجمع دبي للاستثمار العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية من التوسع بسرعة للاستفادة من النمو الهائل في مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقع مركزا «شيبا» لتلبية الطلبات الإلكترونية في كل من المنطقة الحرة بجبل علي بمساحة 60,000 متر مربع وفي مجمع دبي للاستثمار بمساحة 20,000 متر مربع، ويقدمان معاً ما يقدر بألفي موضع تخزين و10,000 صندوق تخزيني ويمتازان بالخبرات التشغيلية والتكنولوجيات الحديثة التي توفرها أجيليتي، الشركة اللوجستية الرائدة عالمياً.

جدير بالذكر، أن جائحة كوفيد-19 قد سرَّعت من نمو المبيعات عبر الإنترنت والتحول من عمليات الشراء التقليدية إلى التجارة الرقمية عامياً وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تنمو سنوياً - حتى قبل الجائحة - بنسبة 21% فيما قدر الإنفاق السنوي على تجارة التجزئة بنحو 230 مليار دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية «كونسول بورت».

وقال جيريمي إم. سكيرم، مدير النمو والتطوير في «شيبا»: «إن العلامات التجارية التي تحرص على توفير تجربة مرضية لعملائها في الإمارات والسعودية ودول الخليج كافة هي التي ستتمكن من النجاح والاستمرار. توفر مراكز تلبية الطلبات العالمية المستوى التابعة لشيبا الخدمات والحلول التي تضمن تدفقاً سريعاً وفعّالاً وخالياً من الأخطاء للبضائع من الميل الأول إلى الميل الأخير - وهي سر ضمان رضا العملاء وتكرار الأعمال».

وقد تم افتتاح مركزي تلبية طلبات التجارة الإلكترونية التابعين لشيبا هذا العام كنتيجة مباشرة لتزايد الطلب الناتج عن التسارع الكبير في التجارة الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت، فالحاجة إلى الكفاءة وتحسين الإنتاجية من العوامل المهمة التي تبحث عنها الشركات عند الاستعانة بمصادر خارجية لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.

من جانبه قال حسن ميكائيل الرئيس التنفيذي لشيبا للتجارة الإلكترونية الشرق الأوسط: «تقوم شيبا بتوسيع عروض خدماتها لتلبية ديناميكيات السوق المتغيرة، كما أننا سعيدون باستفادتنا من النطاق الكامل لقدرات أجيليتي بالمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ومجمع دبي للاستثمار الأمر الذي يمكننا من تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية والمحلية بشكل أكبر».