شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليون درهم شراء أجنبياً يخترق هدوء الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

احتفظت الأسهم المحلية بنقاط الدعم، في جلسة تداولات الأربعاء، على الرغم من التراجعات الطفيفة على تباين أداء «القيادية» في البنوك والعقار، في الوقت الذي اقتنص فيه المستثمرون الأجانب (غير العرب) الأسعار المغرية مواصلين توجههم الشرائي بصافي استثمار بلغ 121 مليوناً كمحصلة شراء.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 756.7 مليون درهم، منها 210.96 مليون درهم في سوق دبي و545.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 302.5 مليون سهم، توزعت بواقع 130.9 مليون سهم في دبي و171.6 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6168 صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع 0.42% عند مستوى 2712.5 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات.

وتراجع قطاع العقار 0.25% بعد تراجع «الاتحاد العقارية» 1.41% و«داماك» 2.15% في مقابل ارتفاع «ديار» 0.33% و«إعمار للتطوير» 0.33% واستقرار كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

كما انخفض قطاع البنوك 0.6% نتيجة انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.26% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 1.6% بفعل هبوط «دبي للاستثمار» 0.6% و«سوق دبي المالي» 4.83% وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.83%. وانخفض قطاع النقل 0.3% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.7% و«الخليج للملاحة» 1.07% مع استقرار «أرامكس».

سوق أبوظبي



بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.41% إلى مستوى 5674.67 نقطة متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

ونزل قطاع البنوك 0.6% بعد نزول «أبوظبي الأول» 0.93% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2% في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.67%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.9% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الطاقة 0.2% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.51% و«طاقة» 0.68% رغم ارتفاع «دانة غاز» 0.85%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.95% مع ارتفاع «الدار» 1.06% أمام نزول «رأس الخمية العقارية» 1.19%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.5% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 0.04% و«الواحة كابيتال» رغم نزول «إشراق» 0.93%.

توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 58.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.7 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 49.3 مليون درهم وأقفل عند 3.94 درهم، ثم «دبي المالي» باستقطابه 28.48 مليون درهم ليغلق عند 1.18 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 184.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.81 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 114.8 مليون درهم ليغلق عند 14.92 درهم، ثم «العالمية القابضة» الذي اجتذب نحو 71 مليون درهم مغلقاً عند 46.06 درهم.

وسجل «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر بنسبة 15% مغلقاً عند 4.83 درهم، بينما سجل «دبي المالي» التراجع الأكثر بنسبة 4.83% ومغلقاً عند 1.18 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين بسوق أبوظبي «الشارقة للأسمنت» بنسبة 8.82% مغلقاً عند 0.74 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الخليج للمشاريع الطبية» بنزوله 4.83% إلى 1.97 درهم.



الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 75.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.97 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.47 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و66.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 75.36 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 54.14 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 54.14 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.87 مليون درهم محصلة بيع العرب و12.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و34.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



المؤسسات



بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 45 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.5 مليون درهم محصلة في سوق دبي و38.38 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي و38.38 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.