شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: حماية بيئتنا مسؤولية لنا وللأجيال القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تواصل الجهود لتحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد الجائحة.

وقال سموّه على «تويتر»: «الامارات أولت ومنذ تأسيسها، اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة وتبني مصادر جديدة ونظيفة للطاقة. وفي يوم البيئة الوطني الرابع والعشرين تتواصل الجهود لتحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»؛ حماية بيئتنا أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية لنا وللأجيال القادمة».