شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: عجمان اعتاد على الضغوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أكد المدرب المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن مباراة فريقه أمام مستضيفه اتحاد كلباء الجمعة تعتبر من المباريات المهمة والفوز فيها يهم عجمان جداً ويعتبر استكمالاً لمسيرة الفريق بعد الفوزين على الفجيرة والظفرة.

وأضاف الرمادي«كلباء من الفرق القوية والصعبة ونحن كذلك فريقنا مميز وقوي وبكل تأكيد المواجهة لاتخلو من الصعوبة لدى الفريقين، فقط علينا ان نكون في قمة التركيز مع احترام المنافس».

وعن تأثر عجمان بالضغوط اعتبر الرمادي أن ذلك أمر عادي وأن كرة القدم مرتبطة بالضغوط في كل ثانية وأن فريق عجمان اعتاد على مثل هذه الأمور.

وعن مدى احساسه بالأمان خلال هذه الفترة من خلال موقف فريقه في لائحة الترتيب قال: لايوجد أمان في الدوري وستكون المنافسة حامية والصراع محتدماً حتى الأمتار الأخيرة.