شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يستعيد صدارة دوري كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

استعاد فريق نادي شباب الأهلي، صدارة دوري كرة قدم الصالات بعد فوزه على الظفرة 4-2 في الجولة 14، مستغلاًَ خسارة النصر من البطائح 6-5،فيما تعادل الشارقة مع اتحاد كلباء 3-3، كما تعادل مليحة مع دبا الحصن 1-1 وسطر خورفكان فوزاً كبيراً على الحمرية 9-2.

وانفرد «الفرسان» بصدارة الدوري برصيد 35 نقطة، وتراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 32 نقطة، والبطائح ثالثاً برصيد 29 نقطة، وخورفكان رابعاً برصيد 19 نقطة، والظفرة خامساً برصيد 18 نقطة،والحمرية سادساً برصيد 16 نقطة، ودبا الحصن سابعاً برصيد 14 نقطة، ومليحة ثامناً برصيد 13 نقطة واتحاد كلباء تاسعاً برصيد 11 نقطة، والشارقة عاشراً برصيد 10 نقاط.

وحسمت فرق شباب الأهلي والنصر والبطائح أمر اللعب في «البلاي أوف» فيما تتصارع بقية الفرق على المراكز الخمسة المتبقية.