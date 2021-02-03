شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي: مباراة شباب الأهلي والعين قمة الكبيرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته أمام العين، عندما يلتقيان الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم،مشيراً إلى أن الاستعدادات لها طبيعية كشأن أي مباراة يلعبها الفريق في الدوري، لكنها تمتاز بطابع الندية والإثارة لما للفريقين من تاريخ كبير.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نتعامل مع مباراة العين كباقي مواجهاتنا في الدوري، مع الأخذ في الاعتبار أن كل مبارياتنا مع العين تكون قوية، كما تتميز بالندية والإثارة استناداً إلى تاريخ الفريقين الكبير في كل البطولات، وأتمنى أن نكون على قدر التحدي في هذه المواجهة، ونقدم أداء جيداً ونحقق النتيجة المطلوبة».

وتابع: «لدينا عدد كبير من المباريات خلال هذا الشهر، من ضمنها مواجهات حاسمة في الدوري، وأخرى في مراحل متقدمة من بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، ونتطلع للاستمرار على نفس نسق الأداء التصاعدي الذي ميز أداء الفريق في الفترة الأخيرة، وبالنسبة لنا كل المباريات مهمة ونستعد لها جيداً وبما يتوافق مع ضغط المباريات، لنكون جاهزين باستمرار، وكمدرب في كل مباراة أضع التشكيلة الأقوى لتحقق هدفنا منها، كما أن الغيابات فرضت إشراك عدد كبير من اللاعبين، لكن الشيء الإيجابي أننا لم نشعر بوجود فرق، وهذا يؤكد أن مستويات عناصر الفريق متقاربة».