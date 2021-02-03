شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تبدأ تفعيل وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتفعيل وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بقطاع السياحة TSA" Tourism Satellite Accounts" والتى كانت متوقفة منذ عام 2017، بما يهدف إلى توفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم لإمكان التعرف على حجم الاسهام الحقيقى للسياحة فى الاقتصاد القومى وللوقوف على إنجازاتها وتقويم مستويات الأداء ودعم اتخاذ قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحى، وخاصة فى ظل اهتمام منظمة السياحة العالمية بإعداد حسابات فرعية لقطاع السياحة تساعد على إرساء قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم المختلفة فى مختلف الدول وذلك لتيسير إجراءات المقارنات الدولية على أسس علمية سليمة.

وأوضحت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة تأتى بأنها تتيح إطار تنسيقى لتنظيم البيانات الاحصائية السياحية وتقديم أسلوب إحصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات والتعريفات الدولية بالإضافة إلى تقديم منهجية علمية سليمة للتعرف الدقيق على اقتصاديات السياحة وتقويم إنجازاتها وإسهامها الحقيقى فى الاقتصاد القومى.

وأضافت أن العمل بوحدة الحسابات الفرعية بالوزارة كان متوقفا منذ عام 2017 مما ترتب عليه عدم القدرة على استيفاء البيانات الدورية المطلوبة من كافة الجهات مما يؤثر على دقة صورة الاحصاءات السياحية فى مصر.

وأشارت غادة شلبي إلى أن وحدة الحسابات الفرعية ستكون تحت إشراف نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسيديرها نخبة من الخبراء فى مجال الاقتصاد والإحصاء، وقد اعتمدت الوحدة للبدء فى العمل بها بداية من فبراير 2021.

يذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانا قد اجتمعا فى أوائل شهر يناير الماضى، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات فى قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.