شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 58.10 دولار لبرنت و55.15 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،58.10 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.15 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 39 سنتا أو ما يوازي0.71%.

وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021، وفقا لرويترز حيث تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن بدون دعم من الجمهوريين.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 429 ألف برميل.