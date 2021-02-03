شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحافظ على إطار السيارة أطول فترة ممكنة؟ وما هى الأنواع الأنسب للشراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير منا يسعي دائما للحفاظ على سيارته وأيضا إطالة عمر الإطار لفترة أطول، خاصة الإطارات التي يكون لها عمر افتراضي محدود، لكن هناك بعض الممارسات التي يمكن أن تطيل عمر الإطارات، وهو ما سنتعرف عليه من خلال أهم الأسئلة وإجاباتها في هذا الموضوع .

س - هل للإطار عمر افتراضي؟

ج - بالفعل يؤكد الخبراء أن العمر الافتراضى للإطارات يصل إلى 6 أعوام، وذلك بعيداً عن ظهور علامات التلف على الإطار من عدمه، نظراً لفقدان المادة "الملدنة" فى مطاط الإطار بمرور والوقت، ونظراً لفقدان هذه المادة فإن الإطار يُعد أكثر تصلباً، وهو ما يفقده خواصه ويستدعى تغيره.

س - هل هناك تاريخ إنتاج لكل إطار بمختلف الماركات ام لا ؟

ج - بالطبع يوجد تاريخ إنتاج لجميع أنواع الإطارت من خلال الأربعة أرقام المدونة على جانب الإطار الخارجي، حيث يشير أول رقمين إلى أسبوع الإنتاج ومن خلال الرقمين الأخيرين يمكن معرفة سنة الإنتاج .

س - ما مدي صحة النصيحة التي تؤكد ضرورة إحكام ربط العجلات بعد قطع مسافة تتراوح بين 50 و100 كيلو متر؟

ج - النصيحة صحيحة تماما ويجب إحكام ربط العجلات بعد تغير الإطارات تحديدا بعد قطع من 50 إلي 100 كيلو متر .

س - ما هي علامات تلف الإطار وانتهاء فترة العمر الافتراضى له أو سوء الاستخدام؟

ج -يجب التأكد من وجود علامة السهم الموجودة على سطح الإطار، والتى توضح اتجاه التركيب السليم، وذلك حتى تكون دورة عمل الإطار فى اتجاه السير الصحيح المخصص له حتي لا يتسبب ذلك في تلف الإطار .

س - هل توجد نصائح بصيانة الإطارات أم لا ؟

ج - بالفعل لابد من الكشف علي الإطارات وعمل فحص دوري عليها بشكل منتظم، تحت إشراف مراكز متخصصة للحفاظ على السيارة بشكل عام، والإطارات بشكل خاص والابتعاد عن الأماكن غير الموثوق فيها، بالإضافة إلي ضرورة الفحص السريع لأى تلف بالإطار من تشقق وثقوب أو تمزج وانتفاخ، أو تلف بالإطار المعدنى، لان مثل هذه الأشياء تقلل من العمر الافتراضى للإطار، وتتسبب فى تلفه .

ج - بالفعل هناك أنواع كثيرة من الإطارات ظهرت فى السوق المصرية فهناك إطارات للسرعات العالية،وهناك إطارات للحمولة، وهناك نقشات مختلفة لكل منها وظيفة

س - ما هي أنواع الإطارات الافضل استخداما ؟

أما من ناحية التصميم فهناك إطارات ذات قلوب داخلية تتركب من إطار داخلى معدنى وإطار خارجى من المطاط بالإضافة إلى عدة انسجة من النايلون أو الرايون، وهناك إطارات ليس لها قلوب داخلية "التيوبلس"، يصنع عن طريق خلط المطاط الساخن بالعناصر المساعدة والأخرى الرئيسية مثل الكبريت والزنك الأبيض ودهون الشمع وبعض الملينات، وهو الأكثر استخداما الآن

كما أن هناك نوعا آخر من الإطارات يطلق عليها الإطارات "السلك" وهي تشبه فى عملها بالسست، وبالتالى تكون مريحة للسيارة والراكبين أيضا، وهناك الإطارات "التيل" التى تعتبر أقل ليونة نوعا ما من الإطارات السلك، لكنها الأكثر استخداما نسبة إلى إمكانية إصلاحها أكثر من مرة فى حالات انكسار الإطار، وهناك أيضا إطارات النوعين معا "السلك والتيل" وتعتبر أكثر راحة لعفشة السيارة والراكبين أيضا وتزيد من سهولة حركة عجلة القيادة.

وهناك أيضا الإطارات العريضة، والتى تقوم بخفض مستوى السيارة على الطريق وتمنحها مزيدا من الثبات والاتزان وتحسن أيضا أداء المكابح بعكس الإطارات الرفيعة التى ترفع من مستوى السيارة على الطريق لكنها الأفضل فى السير على الأرض المبتلة، فتكون أكثر ثباتا من الإطارات العريضة.

س - هل يوجد عدد معين للكيلو مترات تجبرنا علي تغير الإطار؟

ج - بالفعل عند بلوغ عدد الكيلو مترات من 30 ألف كيلو وصولا إلى 80 ألف كيلو وهذا هو الحد الأقصى لعملية تغيير الإطار، لكن يفضل التغيير بعد بلوغ 50 ألف كيلو لأن الإطار يكون عندها أكثر تآكلا وهلاكا.

س - ما هي العلاقة بين العفشة وتغيير الإطار؟

ج - تعتبر العفشة ونوع الإطار من أكثرالأسباب التي لها تأثير مباشر علي تغيير الإطار مع مراعاة نوع الكاوتش، والذى لابد من تغييره أثناء عملية الصيانة حتى لا يؤثر سلبا على كفاءة الإطار.

س - ما هي أهم النصائح للمحافظة على الإطار وإطالة عمره ؟

ج - يجب مراعاة تجنب الاصطدام بالمواد الصلبة، وعدم الفرملة المفاجئة أثناء السرعات العالية، وتجنب زيادة الحمل عن النسبة المسموح بها .