أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الملتقي العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العبوات الطبية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 744 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.29%، والعرب على 6.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 890.3 ألف جنيه، 97.1 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 39.2 مليون جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2409 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4464 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1117 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، مجموعة بورتو القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 482.9 ألف سهم، 5133 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 3.5 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3253 سهم، 15 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

التوفيق للتأجير التمويلي

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، قيام الشركة بإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.087 مليار جنيه، وسيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق اللكية.

وتولت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور كمدير الإدصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.087 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي، والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويل.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت بضامن تغطية الإصدارة، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب، كما قام بدور أمين الجحفظـ وقام مكتب ALC علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الموافق 1فبراير الجاري، وقامت عدة بتوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنوك مصر وقناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت والمصرف المتحد وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الأقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وحصلت الشرائح الثلاثة على تصنيف متميز للجدار الائتمانية A، AA، AA+على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين-ميريس.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومنها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وحققت مجمل الربح في النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 148 مليون جنيه بزيادة 194%، عن الفترة المناظرة للعام المالي 2019/2020، والذي بلغ 50.3 مليون جنيه، ولكن حققت الشركة صافي خسائر بلغت 42.6 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة بصافي ربح 108.4 مليون جنيه، وأرجعت الخسائر إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 21.53% بقدر 1.2 مليار جنيه عن الفترة المناظرة متأثرة بتدهور أسعار البترول العالمية في النصف الأول من العام المالي 2020-2021 في حين نجحت الشركة في تخفيض تكلفة المبيعات بنسبة 23.72%، وبقدر 1.3 مليار جنيه عن الفترة المناظرة، كما انخفض إيراد الفوائد الدائنة بقدر 131.2 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 44.8 مليون جنيه مقابل 31.5 مليون جنيه بنسبة نمو 42.246%، وحققت الشركة خسائر بلغت 14.7 مليون جنيه مقابل 737 ألف جنيه، خلال فترة المقارنة.