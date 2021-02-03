شكرا لقرائتكم خبر عن "ماذا تعرف عن مصر؟".. نيويورك تايمز تُبرز جمال السفر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "ماذا تعرف عن مصر" أطلقت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الألكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.

وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالإضافة إلى أماكن الترفيه بها.

ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق صحيفة النيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الالكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدي الاطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.