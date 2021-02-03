شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 3 -2 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 3-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها قيام اتحاد البنوك بتوفير الدعم المالي بقيمة 500 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى توفير لقاح "كورونا" للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) وبمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهي كالتالي:

اتحاد البنوك يقدم 500 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في توفير لقاح "كورونا"

نجح اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي في توفير الدعم المالي بقيمة 500 مليون جنيه للمساندة في إتاحة اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) وبمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد؛ وساهمت بالنصيب الأكبر بنوك (الأهلي المصري– مصر– التجاري الدولي "مصر"– قطر الوطني الأهلي المصري– القاهرة– العربي الإفريقي الدولي).

كريم مصر تعلن عن تخفيض أسعار خدمات "جو" بنسبة تصل إلى 10%

أعلنت شركة "كريم"، منصة الإنترنت الرائدة للخدمات والحلول التكنولوجية، عن تخفيض أسعار خدمة "جو" بنسبة 10% في القاهرة و6% في الإسكندرية، وذلك انسجامًا مع خطط الشركة لتعزيز نطاق خدماتها في النقل التشاركي.

شركات الأدوية الوطنية تسعى للحصول على تمويل بـ1.7 مليار جنيه لتطوير مصانعها

حددت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – من قبل استشاري متخصص - الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

83 مليون دولار صادرات غذائية إلى ألمانيا فى 2020 والفراولة فى مقدمة السلع

قال تميم الضوى المدير التسويقى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن ألمانيا أكبر دول الإتحاد الأوروبى التى تستورد من مصر، وشهدت الصادرات المصرية إلى ألمانيا تطورا كبيرا خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019، وبلغت قيمتها 77 مليون دولار فى 2019، وقال إن الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا بلغت قيمتها 83 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 بمعدل نمو 8% مقارنة بعام 2019 رغم جائحة كورونا وإغلاق الكثير من الأسواق التجارية حول العالم ومنها دول الإتحاد الأوروبى.

معاون وزير الإسكان فى الغرفة الأمريكية: أنجزنا 90% من تطوير 17 مدنية جديدة

عقدت لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله مؤتمرها السنوى اليوم، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الازمات وما بعد الازمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.

جهاز حماية المنافسة: ننتظر مناقشة تعديلات تسمح بمراقبة صفقات الاندماج والاستحواذ

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.