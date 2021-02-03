شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2409 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4464 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.