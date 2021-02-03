شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أفندى تتفاوض مع الغرفة التجارية لتعديل شروط إيجار فرع الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة عمر أفندي برئاسة أمل دوابة، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع للشئون الاقتصادية، وضم مجلس إدارة الغرفة التجارية إبراهيم خميرة، نائب رئيس المجلس، وجلال أبو الطاهر سكرتير المجلس وعبد الله خضير أمين الصندوق وإيهاب ذهدي أمين الصندوق المساعد والسيد الكرسلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب وعلى بركه عضو المجلس ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

وقدم مجلس إدارة عمر أفندي عرضا جديدا لمجلس الإدارة يتضمن تطوير الجزء الخاص بعمر أفندي، وترك مساحه أكبر للغرفة التجارية للاستفادة منها في خدمة التجار، بالإضافة إلى شروط جديدة للإيجار، علما بأن ملكية المبني ترجع للغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وقرر أعضاء مجلس الإدارة دراسة العرض لوضع التصور النهائي لشكل التعاقد في حالة موافقة أعضاء الغرفة على العرض المقدم من مجلس إدارة عمر افندي.

يذكر أن الغرفة التجارية حصلت على حكم قضائي بالحصول على المبني كاملا.