شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك المصرية، وذلك مقارنة بسعره فى ختام التعاملات أمس، بمقار 8 قروش مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.88جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، أما سعر الجنيه الإسترلينى انخفض انخفاضا طفيفا مسجلا 21.34 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.39 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.80 جنيه للشراء .

18.98 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.84 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.80 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.83 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.83 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.