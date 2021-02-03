شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 بعد أن سجل الذهب ارتفاع محدود بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب عالميا من 1833 إلي 1838 دولار للأونصة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغيرات أخري في أسعار المعدن النفيس خلال الساعات القادمة.

سعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل الآن 810 جنيهات للجرام، وسجل عيار 18 ما قيمته 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

سعر الذهب في مصر يتأثر بعدد من العوامل منها تحرك سعر اونصة الذهب عالمياً، وكذلك سعر الدولار في السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل العرض والطلب.

وكان الذهب سجل هبوطا ملحوظا في الأيام الثلاثة الماضية، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1860 إلي 1833 دولار قبل أن يرتفع إلي 1838 دولار.