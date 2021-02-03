شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 3-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأربعاء، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو = 4.51 ريال سعودى و1 ريال سعودى = 0.22 يورو مقابل سعره أمس كان بـ 4.53 ريال سعودى، 1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.51 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.01 ين يابانى .

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 221.79 ريال سعودى مقابل سعره أمس 222.47 ريال.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 221.79 ريال بما يعادل 59.13$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.31 ريال بما يعادل 54.20$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.07 ريال بما يعادل 51.74$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.35 ريال بما يعادل 44.35$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.38 ريال بما يعادل 34.49$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.90 ريال بما يعادل 29.56$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,898 ريال بما يعادل 1,839$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,553 ريال بما يعادل 413.91$

سعر كيلو الذهب

بنحو 221,792 ريال بما يعادل 59,129$