شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.94 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.67 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.94 جنيه للشراء .

52.03 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.76 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.94 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.00 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.60 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.