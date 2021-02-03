شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.520% خاسراً 18.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.715 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 654 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 7.84%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.26%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 8.16%، ثم سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 7.78%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.49%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 436.7 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت الشركة العمانية للتغليف، البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغ إجمالي الإيردات 11.3 مليون ريال عماني مقابل 12.1 مليون ريال عماني خلال عام 2019، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.1 مليون ريال عماني خلال قترة المقارنة.

في سياق آخر أعلنت شركة الأنوار لبلاط السيراميك، موافقة مجلس الإدارة دراسة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وخطة تخفيض رأس المال، بنسبة 25.729% والتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على خفض رأس مال الشركة من 29.6 مليون ريال عماني إلى 22 مليون ريال عماني خاضع لموافقة الهيئة العامة لسوق المال.

في سياق منفصل أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات، عدم قبول المحكمة العليا الطعن المقام من جلفار ضد الحكم التحكيم الصادر لصالح الشركة من محكمة استئناف مسقط ببطلان حكم التحكيم والتعلق بمشروع شبكة الصرف الصحي بولاية السيب، وحسب التقييم المبدئي فإن القرار الصادر من المحكمة العليا يمكن أن يكون له أثر مالي على الشركة بمقدار 21 مليون ريال عماني تقريباً.