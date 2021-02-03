شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصر تعلن عن تخفيض أسعار خدمات "جو" بنسبة تصل إلى 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "كريم"، منصة الإنترنت الرائدة للخدمات والحلول التكنولوجية، عن تخفيض أسعار خدمة "جو" بنسبة 10% في القاهرة و6% في الإسكندرية، وذلك انسجامًا مع خطط الشركة لتعزيز نطاق خدماتها في النقل التشاركي.

وتسعى "كريم" مصر من خلال هذه الخطوة الى إتاحة الخدمة لشريحة أكبر من المستخدمين للتنقل عن طريق خدمة نقل آمنه وموثوقة، والاستفادة من العديد من الميزات الإضافية التي تنفرد الشركة بتقديمها في مجال النقل التشاركي مثل خدمة دعم العملاء أثناء الرحلة بحيث يسهل التواصل مع الشركة إذا رغب العميل في تقديم شكوى أو في حال حاجة العميل للدعم، أو من خلال الاستفادة من برنامج Careem rewards الذي يتيح إمكانية تجميع النقاط مع كل رحلة واستبدالها بخدمات من "كريم" أو الاستفادة من عروض وخصومات من شركاء "كريم".

ويأتي ذلك في ظل ما تشهده "كريم" من طفرة خلال الفترة الأخيرة تمثلت في قيام الشركة بالدفع بأسطول سيارات أكبر وفئات أحدث لتقديم خدمة عالية الجودة لعملاء "جو".

وفي السياق ذاته عززت "كريم" منذ بدء جائحة كورونا من معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها وحرصت على الاستمرار في تعزيز جودة الخدمة المقدمة من خلال إجراءات عديدة تتبعها الشركة منها عقد شراكات مع جهات متخصصة في فحص السيارات والكشف الدوري للتأكد من جاهزية السيارات ونظافتها ومدى جودتها، فضلًا عن اختيار الكباتن الأكفاء ممن يستوفون شروط ومتطلبات "كريم" ويجتازون اختباراتها وتقييماتها العديدة، حيث تقوم بالتحقق من سيرتهم الذاتية والتأكد من تمتعهم بحسن السيرة والسلوك.

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال هيثم عصام، المدير العام لشركة "كريم" مصر: "تسعى "كريم" مصر دائمًا لتقديم حلول تكنولوجية لجعل حياة الأفراد أسهل، مؤكدًا أنه يتم العمل دائمًا على تعديل وتطوير خدمات "كريم" لتلبية احتياجات المجتمعات، ويبقى دائمًا تقديم خدمة بجودة عالية وأسعار تنافسية من أهم أهدافنا، وهو الأمر الذي دفع "كريم" للإعلان عن تلك التحديثات".

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية بشكل أكبر، والتوسع بشكل كبير في أسطول خدمة "جو" في محافظات مختلفة، فضلًا عن إيجاد حلول للتحديات المحلية من خلال دراسة احتياجات السوق وتعديل وتطوير خدمات تسهل الحياة اليومية للمستخدمين.

لمزيد من التفاصيل حول التعريفة الجديدة في القاهرة والاسكندرية

تتضمن التحديثات الجديدة على رحلات "جو" تخفيض التعريفة بنسبة 10% في القاهرة و6% في الإسكندرية، لتصبح التعريفة الرسمية في القاهرة 7.25 جنيهات تعريفة فتح العداد، و2.7 جنيه لكل كيلو متر، و0.40 قرش سعر دقيقة الانتظار، و12 جنيهًا كحد أدنى للرحلة الواحدة، وفي الإسكندرية بواقع 7 جنيهات تعريفة فتح العداد، و2.5 جنيه لكل كيلو متر، و0.36 قرش سعر دقيقة الانتظار، و12 جنيهًا كحد أدنى للرحلة الواحدة.