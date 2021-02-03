شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.41% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يخسر 3.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعوده خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.41% خاسراً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.672 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.888 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 171.6 مليون سهم، بقيمة 545.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3686 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.5%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.81%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة منازل" بنسبة 4.9%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.83%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 184.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.06%.

في سياق متصل أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق المصرف أرباحاً بلغت 405.8 مليون درهم عام 2020 مقارنة بـ545.5 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره بنسبة 25.6%، وأرجعت هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الزيادة في المخصصات خلال فترة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بمبلغ 159.1 مليون درهم، واحتسب المصرف مبلغ 255.8 مليون درهم مخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، نتيجة للتغطية التطلعية الحذرة للمستقبل بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي الوباء.

وارتفع إجمالي أصول مصرف الشارقة الإسلامي في 31 ديسمبر لعام 2020 بشكل ملحوظ عن مستوى نهاية عام 2020، وبلغت قيمته 53.6 مليار درهم بزيادة قدرها 15.5% على الرغم من المخاوف من نقص السيولة، فإن الأصول السائلة للمصرف استقر عند مستوى قوي بنسبة 20.9% في 31 ديسمبر عام 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، النتائج المالية لعام 2020، وبلغ إجمالي مجموع الموجودات 812.5 مليون درهم مقابل 796.5 مليون درهم عام 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات 241 مليون درهم مقابل 209.3 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 126.8 مليون درهم مقارنة مع 105.3 مليون درهم.

في سياق آخر أعلن البنك التجاري الدولي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، مناقشة إقرار النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على دعوة الجمعية العمويمة السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها، ومناقشة وإقرار بعض الأمور الاعتيادية الأخرى على جدول الأعمال والتي لا تؤثر على سعر السهم.