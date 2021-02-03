شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: العراق سيزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القائم بأعمال وزير الطاقة اللبناني اليوم الأربعاء، إن من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء.

وقال ريمون غجر للصحفيين إن وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود وإنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية.

تواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

وقال الوزير "نحن اليوم نشتري حوالي أربع شحنات في الشهر"، مضيفا أن الشحنة الواحدة نحو 35 ألف طن.

وقال غجر إن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

كان مجلس الوزراء العراقي قال أمس الثلاثاء إنه وافق على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنويا.

وقال غجر إن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ستة أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.