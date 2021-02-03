شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية الوطنية تسعى للحصول على تمويل بـ1.7 مليار جنيه لتطوير مصانعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – من قبل استشاري متخصص - الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم فإنه تعد متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء، حيث عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات.

وفي سبيل تنفيذ المشروع، تم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.

من ناحية أخرى، يجري التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للدول المجاورة.