شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج في المنطقة الحمراء بجلسة الأربعاء.. و"الكويت" تتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.88% خاسراً 76.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8542.55 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.42% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% خاسراً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.672 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.888 مليار درهم، وتصدرت الكويت قائمة المتراجعين بعدما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.9%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% خاسراً 76.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8542.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 145.23 نقطة ليغلق عند مستوى 24922.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.9 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال.

هبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.92%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 1.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والمرافق العامة بنسبة 9.85%، 1.39%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 9.83%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 3.72%، فيما تراجع 177 سهماً على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 6.26%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.67%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم محققة ما قيمته 211 مليون درهم من خلال تنفيذ 2482 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.86%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الصقر للتأمين بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 58.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.26%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعوده خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.41% خاسراً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.672 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.888 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 171.6 مليون سهم، بقيمة 545.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3686 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.5%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.81%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة منازل" بنسبة 4.9%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.83%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 184.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.06%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 149.34% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.17%، وصعد سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسراً 46.01 نقطة ليغلق عند مستوى 10471.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.5 مليون سهم بقيمة 461.7 مليون ريال عبر تنفيذ 8968 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.96%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.90% خاسراً 51.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% خاسراً 58.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6224.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسراً 39.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4669.59 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.96% خاسراً 46.55 ليغلق عند مستوى 4823.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 358.9 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.36%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.65%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.84%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.520% خاسراً 18.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.715 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 654 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 7.84%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.26%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 8.16%، ثم سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 7.78%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.49%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 436.7 ألف ريال عماني.