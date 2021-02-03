شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى: مركزنا المالى قوى لكن السيولة قاربت على النفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حماده اليوم الأربعاء، إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.

وقال حماده في بيان صحفي تعقيبا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة" إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.