شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: "الطماطم 025" غير موجودة بالسوق وكل الأصناف المباعة معتمدة من "الزراعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن صنف الطماطم الذي حذرت منه وزارة الزراعة والذي يحمل اسم 025 ، نظرا لأنه يعتمد على تقاوى غير مسجلة بالوزارة، لا يوجد منه محصول حتى الآن في السوق، مشددة على أن جميع الأصناف بالسوق هي المصرح بها من قبل وزارة الزراعة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق العبور يتداول فيه أطنان من الطماطم بشكل يومي لم يرد إلينا حتى الآن هذا الصنف وأن جميع الأصناف المتواجدة هي مصرح بها ومعروفة لدينا، مشيرا إلى أنه بمجرد التحذير منها سيلتزم التاجر بالاصناف المعروفة وبالتالي لن تصل إلى المستهلك.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الإنتاج المصري من الطماطم يكفي السوق وبالتالي لن يتأثر السوق في الأسعار في حال رفض بيع هذا المحصول من الطماطم اذا ظهر بالسوق، مشيرا إلى أن سعر طن الطماطم من الأرض يتراوح بين 700-1000 جنيه نظرا للوفرة الإنتاجية من الطماطم.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية حذرت، الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن وزارة الزراعة اتخذت جميع الإجراءات تجاة صنف الطماطم غير المسجل 025، مضيفا أنه تم تعميم رسمى لمديرى البساتين بمختلف المحافظات بالمرور على مشاتل الطماطم، وتحذير المزارعين من قيام إحدى الشركات بالترويج لأحد أصناف تقاوى الطماطم غير المسجلة وإرتكاب الشركة التى تقوم بتسويقه مخالفات تتعلق بقيامها بتزوير ولصق "إستيكر"، على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025.

وأضاف محمود عطا، أن هناك حملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبا المزارعين المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.