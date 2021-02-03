شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% خاسراً 76.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8542.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 145.23 نقطة ليغلق عند مستوى 24922.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.9 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.92%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 1.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والمرافق العامة بنسبة 9.85%، 1.39%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 9.83%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 3.72%، فيما تراجع 177 سهماً على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 6.26%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.67%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن مصرف الراجحي، نتائجه المالية لعام 2020، وبلغ صافي الربح 10.6 مليار ريال عام 2020 مقابل 10.2 مليار ريال عام 2019 بنسبة نمو 4.301%، وبلغ إجمالي الموجودات 468.8 مليار ريال مقابل 384.1 مليار ريال بنسبة نمو 22.062%، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3 % وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى، في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك ، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,772 مليون ريال إلى 2,166 مليون ريال بنسبة 22.2% .

في سياق آخر أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 27% من رأس مالها.