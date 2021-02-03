شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.90% خاسراً 51.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% خاسراً 58.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6224.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسراً 39.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4669.59 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.96% خاسراً 46.55 ليغلق عند مستوى 4823.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 358.9 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.36%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.65%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.84%.

في سياق متصل أعلن البنك التجاري الكويتي، استقالة هنادي أحمد المسلم، من وظيفة مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة لدى المصرف، علماً بأن آخر يوم عمل لها 11 فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية، موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، على تجديد حق شراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة، لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة 2 فبراير الجاري، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

في سياق منفصل أعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، وذلك لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

كما أعلنت بورصة الكويت، إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على سهم شركة السكب الكويتية بعدد 539.9 ألف سهم بسعر 0.2800 دينار بقيمة 151.2 ألف دينار كويتي.