شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع قليلا بعد بيانات التوظيف الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية أمس ألمحت إلى قوة سوق العمل في نيوزلندا.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر التغير في أعداد الوظائف نيوزلندا ارتفع بنسبة 0.6% في يناير/كانون الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



وانخفض معدل البطالة النيوزلندي إلى 4.9%، وهو على عكس توقعات بارتفاع المؤشر في الشهر الماضي إلى 5.6% من 5.3% في ديسمبر/كانون الأول.



على النقيض، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة في البلاد بنسبة 0.5%، وهو ما اتسق مع التوقعات بعد ارتفاعه في الشهر قبل الماضي بنسبة 0.4%.



وأظهرت بيانات شبيهة في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7199، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7226 نقطة وأقل سعر عند 0.7184.