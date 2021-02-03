شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه نحو الارتفاع في بداية الجلسة عقب بيانات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية ومع متابعة نتائج أعمال الشركات.



كانت "أمازون دوت كوم" و"ألفابت" مالكة "جوجل" قد أعلنتا تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الأخير من العام الماضي رغم جائحة "كورونا".



وكشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



وعقب إعلان نتائج الأعمال القياسية لشركة "أمازون دوت كوم"، أعلن المدير التنفيذي ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية "جيف بيزوس" عن نيته التنحي من منصبه في الربع الثالث من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 30633 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 13654 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3632 نقطة.