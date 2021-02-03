شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع وسط استقرار سلبي للدولار وتفاؤل بشأن الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن الطلب العالمي على المعادن والسلع.



يأتي ذلك في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولار على مستوى العالم لاحتواء جائحة كورونا والسيطرة على تفشي الفيروس.



وكشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.

وكان محللون قد توقعوا انتعاش الطلب على السلع والمعادن الصناعية مع عودة الاقتصادات العالمية للنمو والتعافي من الجائحة في وقت لاحق هذا العام.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار(أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 3.54 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.55 دولار وأقل سعر عند 3.50 دولار.