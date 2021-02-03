شكرا لقرائتكم خبر عن بوان تُقرر عدم جدوى صفقة الاندماج الموقعة بين شركتين تابعتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن التنسيق مع الشركاء في شركتين تابعتين- أطراف اتفاقية الاندماج- للقيام بإعادة تقييم جدوى صفقة الاندماج ومناسبة العدول عنها.

وقالت بوان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن إدارة رأت عدم جدوى الصفقة.

وعلى إثر القرار أصدر الشركاء في الشركات أطراف اتفاقية الاندماج القرارات اللازمة للعدول عن صفقة الاندماج وتم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة.

وبحسب البيان، لا تتوقع الشركة أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على الشركة.

وكانت بوان قد أعلنت، في يونيو 2019، عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة، بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة، وذلك لغرض دمج الشركة المندمجة في الشركة الدامجة وفقاً لأحكام المادة (191 – 193) من نظام الشركات، ونقل كافة أصول والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة "صفقة الاندماج".

وأشارت بوان، في بيان سابق، إلى أن الشركتين هما الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "الشركة الدامجة"، والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية "الشركة المندمجة".

وبحسب البيان، تمتلك شركة بوان ما نسبته 85.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة بوان للصناعات الهندسية (والمملوكة للشركة بالكامل)، وتملك كل من شركة دبليو تي سي إنفستمنتس بي تي واي ليمتد وشركة معالي القابضة الحصص المتبقية والبالغة نسبتها 14.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة.

ويُذكر أن بوان حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.